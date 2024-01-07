В Петербурге впервые передвинули дом и сняли это на видео
Корпус Императорского воспитательного дома в Петербурге перевезли на новое место. Здание, расположенное на набережной Чёрной речки, переместили на 45 м на юг и на 7 м на запад. Это произошло ещё в конце 2023 года. Для перемещения здания использовалась бетонная плита — это позволило значительно снизить стоимость самого процесса. На месте воспитательного дома построят здоровенный жилой комплекс.
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Здание исторического корпуса Императорского воспитательного дома стояло на набережной Чёрной речки на Выборгской стороне. Именно здесь компания City Solutions запланировала построить жилой комплекс бизнес-класса «Министр». Объект планируют сдать в конце 2025 года.
Чтобы не сносить историческую постройку, 3200-тонное двухэтажное здание решили передвинуть. Подробности переноса стали известны только сейчас.
В City Solutions рассказали, что переезд проходил в несколько этапов. Вначале историческое здание укрепили металлической арматурой, после чего под ним смонтировали две железобетонные плиты.
Верхняя плита была связана с домом, а к нижней прикрепили около 50 домкратов, чтобы поднять строение и установить его на роликовую систему. С её помощью дом и перекатили с одного места на другое со скоростью 4 см в минуту. Вот как это выглядело.
В компании рассказали, что Петербурге многоквартирный дом двигали впервые. Обычно перенос проходит по немецкой технологии, но в этом случае внешние стены могут серьёзно пострадать. На этот раз за счёт использования бетонной плиты обошлось без обрушений. Плюс этот способ переноса оказался выгоднее — он стоил компании около 100 млн рублей. При использовании немецкой технологии перенос обошёлся бы в 500 млн рублей.
Ранее в Петербурге обрушился исторический шестиэтажный дом.