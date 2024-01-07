В Петербурге впервые передвинули дом и сняли это на видео

Здание исторического корпуса Императорского воспитательного дома стояло на набережной Чёрной речки на Выборгской стороне. Именно здесь компания City Solutions запланировала построить жилой комплекс бизнес-класса «Министр». Объект планируют сдать в конце 2025 года.

Чтобы не сносить историческую постройку, 3200-тонное двухэтажное здание решили передвинуть. Подробности переноса стали известны только сейчас.

В City Solutions рассказали, что переезд проходил в несколько этапов. Вначале историческое здание укрепили металлической арматурой, после чего под ним смонтировали две железобетонные плиты.

Верхняя плита была связана с домом, а к нижней прикрепили около 50 домкратов, чтобы поднять строение и установить его на роликовую систему. С её помощью дом и перекатили с одного места на другое со скоростью 4 см в минуту. Вот как это выглядело.