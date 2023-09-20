В подмосковной Балашихе взрыв газа разворотил многоэтажку. Как избежать подобной трагедии

Взрыв дома в Балашихе

«По прибытию первого подразделения наблюдается обрушение плит на 3, 4, 5 этажах, предварительно разрушены 2 балкона», — сообщили в МЧС.

Позднее в ведомстве рассказали, что минимум два человека погибли при взрыве, ещё двое отправлены в больницу, а двоих жильцов ищут под завалами.

Обстоятельства трагедии выясняет местная прокуратура. Предварительная причина обрушения дома — «взрыв газовоздушной смеси». Подключился и Следственный комитет, который завёл уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Обновление. Во время аварийно-спасательных работ произошло повторное обрушение перекрытий, под завалами оказались спасатели, которые пытались вытащить маму с пятилетней дочкой. В результате два сотрудника МЧС погибли, ещё трое, по данным Baza, пострадали. Общее количество погибших возросло до четырёх человек.

Жители разрушенного дома рассказали, что накануне чувствовали запах газа. По одной из версий, утечка произошла в квартире на пятом этаже, где жила 86-летняя пенсионерка. После взрыва её квартира также была разрушена, женщина погибла, уточнил телеграм-канал.

Почему в жилых домах взрывается газ

Инциденты, во время которых взрывается газ, разнося всё вокруг, не редкость в России. Как считают некоторые эксперты, за каждым подобным происшествием стоит конкретный человек. Например, ответственное лицо, которое хочет сэкономить на пожарной безопасности.

Чтобы катастроф не происходило, нужно привлекать к ответственности конкретных лиц, включая чиновников, выразил мнение инженер по качеству строительства Сергей Бакин в разговоре с «Секретом фирмы». Особенно тех, кто ставят подпись под результатами, не отвечающими техническому регламенту.

Что могут сделать обычные люди

Помимо этого, как отмечал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин, нужны профилактические меры, которые должны предпринимать как профильные органы с участковыми, так и жильцы домов.

Первое — никакие баллоны с газом нельзя привозить в дом . Неизвестно, насколько они герметичны, при каких температурах перевозились. Рисковать не нужно.

. Неизвестно, насколько они герметичны, при каких температурах перевозились. Рисковать не нужно. Второе — необходимо ежегодно проводить регламентные работы с плитами и газовыми колонками. Обычно это ложится на плечи собственника либо газовой службы.

с плитами и газовыми колонками. Обычно это ложится на плечи собственника либо газовой службы. Третье — нужно следить за исправностью оборудования, чтобы не происходило никаких утечек.

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