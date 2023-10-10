В поисках нефти. Мужчина едва не лишился носа из-за любви в нём поковыряться

О 33-летнем китайце по фамилии Цзэн мало что известно — только то, что он к своим годам не избавился от привычки ковырять в носу. Это едва не довело его до беды. В один момент он заметил, что искать нефть стало болезненно, а на щеках появились красные пятна. Потом его лицо опухло, а кожа покраснела, начала болеть и шелушиться. Дошло до того, что Цзэн не мог открыть глаза из-за отёка.

Он обратился в больницу, где врачи быстро поняли, что не так — видимо, шахтёры забредали к ним нередко. Медики заподозрили рожистое воспаление, которое вызывают бактерии вида Streptococcus pyogcnes. Мужчина, ковыряясь в носу, повредил слизистую и занёс инфекцию, которая в итоге привела в острому воспалению кожи и тканей под ней.

За семь дней Цзэна поставили на ноги с помощью западной и китайской традиционной медицины. У него остались лишь лёгкие покраснения на лице, которые теперь предстоит убрать фототерапией.

Но бывает и такое, что странные случаи происходят не по вине пациента. Так произошло с жителем Благовещенска. Он жил не тужил и иногда покашливал, пока кашель не пошёл с кровью. 42-летний мужчина сразу рванул к врачам, которые знатно удивились после осмотра.

Оказалось, что недалеко от лёгкого мужчины расположился гвоздь в 5 см, который и повреждал лёгкое, вызывая кашель с кровью. Как железяка попала внутрь — непонятно, но врачи её достали от греха подальше.