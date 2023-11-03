В России ищут «сомелье кормов для собак». Ваш питомец не подходит

Вакансия называется «сомелье кормов для собак». Ищет сотрудника компания — производитель кормов для домашних животных. Хотят, чтобы их продукция стала лучшей по качеству.

Для этого за 270 000 + премии предлагается дегустировать корм самой компании и для сравнения — других производителей. Объём работы не кажется маленьким — нужно пробовать продукт от 10 до 30 марок в день.

На такой работе и блогером можно стать — процесс дегустации нужно записывать на видео, сопровождая комментариями о своих впечатлениях. А для тех, кто любит конкурсы, — выдастся шанс поучаствовать в соревнованиях сомелье. Подозреваем, что есть на скорость будут не мандарины…

А у нас вышла пара интересных текстов про еду абсолютно человеческую. Хотя в одном из случаев — всё же есть нюанс.

Так, австралийка угробила своих родственников, угостив пирогом с бледными поганками. Выжили в этой истории трое: сама женщина, один из гостей и её бывший муж, который передумал приходить.

А британка благодаря пирогу, который съела втихаря от родни (потому что нарушила семейное правило), узнала, что у неё рак, и благополучно с ним расправилась.