Жизнь
21:20, 20 декабря 2023
1 мин.

В России нашли кости неизвестных животных. Только бы не как с летучей мышью

Археологи обнаружили в Чурапчинском районе Якутии место палеолитической стоянки эпохи раннего плейстоцена — неогена. На ней более 30 000 лет назад жил древний человек. В этом же месте удалось найти множество костей древних животных вроде мамонтов, носорогов и львов. Но были и те, что идентифицировать было невозможно, признались учёные.

В России нашли кости неизвестных животных. Только бы не как с летучей мышью
© Freepik

Как рассказал заведующий отделом мамонтовой фауны Академии наук Якутии, доктор биологических наук Альберт Протопопов, на костях виднелись следы воздействия человека и они были в плохом состоянии, поэтому понять, какому животному они принадлежали, трудно.

В Якутию приезжал и археолог из Института археологии и этнографии СО РАН Александр Кандыба, который заинтересовался найденными артефактами. Исследование показало, что им более 30 000 — 40 000 лет, следовательно, они принадлежат дюктайской культуре.

Это место стоянки палеолитического человека уже отметили как очень перспективное, и в ближайшие годы туда будут ездить экспедиции. Местная администрация тоже помогает учёным чем может.

А недавно нижегородские археологи обнаружили гриб возрастом 800 лет. Больше об этом старичке-трутовичке можно узнать здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.