В России нашли кости неизвестных животных. Только бы не как с летучей мышью

Как рассказал заведующий отделом мамонтовой фауны Академии наук Якутии, доктор биологических наук Альберт Протопопов, на костях виднелись следы воздействия человека и они были в плохом состоянии, поэтому понять, какому животному они принадлежали, трудно.

В Якутию приезжал и археолог из Института археологии и этнографии СО РАН Александр Кандыба, который заинтересовался найденными артефактами. Исследование показало, что им более 30 000 — 40 000 лет, следовательно, они принадлежат дюктайской культуре.

Это место стоянки палеолитического человека уже отметили как очень перспективное, и в ближайшие годы туда будут ездить экспедиции. Местная администрация тоже помогает учёным чем может.

А недавно нижегородские археологи обнаружили гриб возрастом 800 лет. Больше об этом старичке-трутовичке можно узнать здесь.