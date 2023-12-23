В России нашли отшельника без пальцев, который живёт в тайге уже 25 лет

Как сообщил портал «Сиб.фм», Григорьев провёл детство и юность в старообрядческом селе Десятниково, отслужил в армии, а во возвращении женился и воспитал сына. Правда, после развода решил кардинально поменять жизнь — построил землянку и стал жить отшельником.

В 2021 он отморозил все пальцы и пришёл ко врачу, когда сил терпеть боль уже не было, а пальцы потемнели. Все пальцы, кроме больших, пришлось ампутировать. Когда речь зашла про то, что Григорьева хотят поместить в интернат, он сбежал снова в лес. Даже в таком состоянии он сумел выжить в тайге зимой.

Летом 2023 года об отшельнике узнали волонтёры, которые захотели помочь мужчине оформить пенсию, чтобы хватало хотя бы на продукты. Получилось это не сразу, так как мужчина переживал, что его отправят в интернат. Но сейчас процесс оформления уже запущен, сообщил bur.aif.ru.