Жизнь
14:40, 13 декабря 2023
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В России новые правила получения маткапитала. Кому он не достанется

В России скоро снизится количество имеющих право претендовать на материнский капитал. С 1 января 2024 года его смогут получить только те, у кого на момент рождения ребёнка есть российское гражданство и если ребёнок — гражданин России по рождению. Госдума 13 декабря приняла соответствующий закон в третьем, окончательном чтении.

В России новые правила получения маткапитала. Кому он не достанется
© Freepik/krakenimages.com

«Средства маткапитала не будут выплачиваться в тех случаях, когда родитель приобретает гражданство РФ, имея уже ребёнка-негражданина», — уточнил в беседе с «Интерфаксом» председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Нововведение не затронет граждан России, постоянно проживающих на территории новых регионов на день их принятия в её состав. Это, например, Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области. Они имеют право на материнский капитал независимо от основания и сроков приобретения ими российского гражданства.

До принятия закона получить материнский капитал имели право российские граждане при рождении или усыновлении детей с гражданством РФ. Но закон не уточнял, должно ли у детей быть гражданство РФ по рождению и что родители должны быть гражданами РФ на момент рождения детей.

Ранее стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект, предлагающий снизить возраст досрочного выхода на пенсию. По мнению депутатов, изменения простимулируют россиян работать по белой схеме и помогут вывести 50% доходов из серой зоны.

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