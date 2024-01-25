В России отменяют концерты популярного у подростков рэпера. К нему есть вопросики у МВД

Помимо концерта в Тюмени, выступления Кишлака отменили в Петербурге, Оренбурге, Чебоксарах, Сургуте, Твери и Воронеже. По информации Shot, на рэпера снова кто-то пожаловался.

Кишлак привлёк внимание общественников и депутатов после того, как в конце ноября 2023 года с его концерта в Москве нескольких подростков увезли в больницу с отравлением психотропными веществами.

Фисенко тогда выразил сожаление, что «не все вели себя ответственно по отношению к самим себе».

После этого происшествия МВД решило проверить 24-летнего Фисенко по статье о пропаганде наркотиков среди несовершеннолетних.

В юности у рэпера были проблемы с законом. Однажды он забрал выручку из кассы автомойки, где работал, и попытался уехать из города вместе со своей девушкой. Его поймали и возбудили уголовное дело о краже, которое потом прекратили, потому что он раскаялся и возместил весь ущерб — 86 000 рублей.

Ранее актёра сериала «Две судьбы» поймали с наркотиками в Москве.