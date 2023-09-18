В России предложили проводить свидания адвокатов с подзащитными по видеосвязи. В чём смысл?

По закону свидания адвокатов с подзащитными проходят «наедине и конфиденциально без ограничения их числа и продолжительности», но в пандемию коронавируса действовали особые режимы посещения изоляторов, «осложняющие права подозреваемых и обвиняемых на оказание юридической помощи», указал Минюст в пояснительной записке. При этом ФСИН тогда получила больше 70 жалоб на проблемы со свиданиями.

Так что теперь Минюст предлагает, кроме очных свиданий в СИЗО, проводить их и «в режиме видео-конференц-связи по заявлению подозреваемого или обвиняемого».

Оборудуют два кабинета — для адвоката и подозреваемого (при этом разрешить предлагают и «использование действующих кабинетов следователей и адвокатов»), и они будут общаться по видеосвязи. Обещают сохранить конфиденциальность разговора.

До 28 сентября будет идти общественное обсуждение этой инициативы. В нём уже приняла участие член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева.

«Задумка была в том, что адвокату часто надо поговорить с подзащитным буквально минуту — например, сообщить дату очередного заседания суда», — отметила она.

Что говорят эксперты

Специалисты считают, что проблемы встреч с подзащитными были у адвокатов и до, и после пандемии. Причина в недостаточном количестве помещений для свиданий, из-за которого адвокатам приходится подолгу стоять в следственных изоляторах в очереди.

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, чтобы попасть в московское СИЗО «Лефортово» поздно вечером, нужно приехать туда рано утром. При этом для 80% работы адвоката в СИЗО не нужна конфиденциальность, так как это касается бытовых вопросов типа условий содержания. Но всё же, по его мнению, такая проблема есть не по всей России.

В Москве, например, есть электронная система записи. Но и она не помогает — «нереально записаться на свидание на ближайшие недели две», отметила Меркачева.

При этом и с появлением свиданий по видеосвязи проблема очередей не факт, что решится, ведь кабинет кабинет ВКС для обвиняемого и кабинет ВКС для адвоката должны находиться в одном СИЗО, — то есть всё равно нужно ехать и стоять в очереди, заметил адвокат Андрей Сучков.

А адвокат Калой Ахильгов обратил внимание на вопрос конфиденциальности.

«Адвокаты-криминалисты знают, что даже личное посещение подзащитного в СИЗО не гарантирует тайну общения ним, поскольку вас могут не только видеть (это, как раз, законно), но и подслушивать (это уже незаконно). А теперь представьте, что адвокат по ВКС обсуждает какие-то деликатные тонкости дела с подзащитным, а никаких гарантий, что эту информацию нельзя будет использовать, например, как ОРМ, в том же законопроекте не прописано», — объяснил он.

Он считает, что появление видео-конференц-связи может немного уменьшить живую и электронную очередь в СИЗО, но такой тип общения ещё менее безопасен с точки зрения нарушения адвокатской тайны, чем личное общение в СИЗО.

Почему речь только о СИЗО и чем он отличается от колонии и тюрьмы, «Секрет фирмы» рассказывал в своей энциклопедии.