Жизнь
Опубликовано 30 января 2024, 20:40
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В России произошёл массовый сбой в работе интернета

Вечером 30 января многие россияне не смогли попасть на свои любимые сайты. По предварительной информации, проблема затронула имеющие российский домен — «.ru». Не работают в том числе «Яндекс» и некоторые новостные порталы. Также не получается зайти в популярные банковские приложения и открыть страницы маркетплейсов. В координационном центре доменов .RU/.РФ заявили, что уже работают над устранением проблемы.
В России произошёл массовый сбой в работе интернета
© Freepik/freepik

Россиянам стали недоступны приложения банков, в том числе крупнейших — «Сбербанка», «Альфа-банка» и «Тинькофф».

Не представляется возможным зайти на маркетплейсы Ozon, Wildberries и Lamoda.

Также пользователи сообщили о сбоях в работе сотовых операторов «Мегафон» и МТС. При этом, по словам представителей «Билайна» и «Мегафона», у них проблем нет.

Сайт для айтишников «Хабр» назвал причиной проблемы глобальные неполадки в ru-зоне доменных имён, а именно неправильную подпись зоны DNSSEC.

«DNSSEC — это, по сути, подпись DNS-записей домена. Она позволяет убедиться в том, что все записи, возвращаемые DNS-сервером по данному домену, являются подлинными и не подменёнными "на ходу", — объяснил пользователь evgeniymx.

В качестве временного решения он предложил подключаться к сервисам по IP-адресу.

В координационном центре доменов .RU/.РФ, который администрирует домены верхнего уровня, сообщили СМИ, что работают над устранением проблемы:

«Работаем над технической проблемой, не могу сейчас говорить», — сказал специалист.

В конце 2023 года индийский физик Дибьенду Нанди предупредил о том, что нас ждёт сильнейшая вспышка на Солнце, из-за которой может выйти из строя интернет по всему миру.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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