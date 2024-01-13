В России умерла краснокнижная жирафиха Елизара. Она была старейшей в Европе

Как рассказали в зоопарке, жирафы Ротшильда — очень редкий подвид жирафов и в заповедниках Уганды и Кении их живет менее 700 особей. Сама же Елизара родилась в зоопарке в 1994 году от жирафов Кармен и Колумб. У самой Лизоньки потомства не было, потому что пару найти ей не удалось.

28 декабря ей исполнилось 29 лет, и она стала рекордсменкой среди жирафов Ротшильда по возрасту. Но 12 января она погибла. Трагедией начался год и для жителя Владивостока Михаила Галина, владельца котика-пухляша Виктора, о котором многие узнали в 2019 году. Что тогда произошло и вообще больше о пушистике можно узнать здесь.