В России усложнят переводы больше 100 тыс. рублей

Поправки разработал Росфинмониторинг. По словам представителя федеральной службы, речь идёт о лимите разовой операции. При отправке больше 100 000 рублей физлицу нужно будет пройти полную идентификацию.

Ограничения могут коснуться тех, кто сейчас живёт за границей, если при этом в России у них есть доходы или финансовые обязательства, считает председатель исполнительного комитета саратовского отделения Ассоциации юристов России, доцент СГЮА Наталья Грешнова.

«Законопроект направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма за счёт повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций», — заявил представитель Росфинмониторинга.

Поправки внесли в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Законопроект уже согласовали с Банком России, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД.

До этого стало известно, что всех российских пенсионеров освободят от комиссии при оплате услуг ЖКХ. По мнению Владимира Путина, брать дополнительные деньги за такие услуги неправильно.