В России все медицинские карты переведут в онлайн-формат. А о пенсионерах не думали?

Как объяснил министр, переход на электронные медкарты просто необходим и его точно совершат, вот только когда — пока не понятно. У многих россиян уже есть электронные медкарты, и они доказывают своё превосходство над прошлыми версиями.

Благодаря таким картам врач может проследить историю болезни пациента, где бы он до этого ни жил и к кому бы ни обращался. Это поможет качественнее оказывать помощь, не назначая повторно процедуры и анализы, а также поможет собирать статистику о здоровье россиян.

Электронные медкарты помогут наладить преемственность между звеньями в системе здравоохранения, а за внедрением нововведений будут следить местные органы исполнительной власти.

Медкарты помогут больницам оказывать более качественные услуги, но не только в России пекутся о гражданах. Белорусские учёные, например, уже тестируют вакцину от запоев, видимо, к новогодним праздникам торопятся.