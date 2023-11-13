В России объявили охоту на инфоцыган. Кого покарают?

Как рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, проверка ждёт видеоблогера Гусейна Гасанова, пранкера Эдварда Била, основателя поп-MMA промоушена Hype Fighting Championship Асхаба Тамаева, родолога Ксению Губину, психолога Тату Феодориди и других коучей. Их тоже, как и Шабутдинова, подозревают в причастности к мошенническим схемам.

По словам Мизулиной, такое решение в МВД приняли после большого количества писем от россиян.

В начале ноября бизнес-тренера Шабутдинова задержали и отправили под арест. Он продавал в интернете якобы уникальные курсы, а на самом деле, как считают злопыхатели, за огромные деньги люди покупали общеизвестную информацию из Сети. В общем, попахивает инфоцыганством. Приверженцы этого метода отъёма денег давят на то, что их паства не может себе позволить роскошный образ жизни, а потом говорят, что курс решит все их проблемы. Почему люди до сих пор ведутся на такие уловки, рассказали в этом материале.