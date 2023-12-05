Жизнь
14:00, 05 декабря 2023
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В России захотели запретить алкоголь. Правда, пока только в кино и сериалах

В России и так проблема алкоголизма стоит остро, особенно процент употребляющих возрастает перед Новым годом и во время долгих праздников. А новогодние фильмы и сериалы только культивируют желание выпить, показывая алкоголь слишком часто. Поэтому депутат Бийсултан Хамзаев и предложил отказаться от такой риторики, чтобы не вредить ещё сильнее здоровью россиян.

В России захотели запретить алкоголь. Правда, пока только в кино и сериалах
© Freepik/master1305

Парламентарий заявил, что алкоголь появляется и в обычной рекламе, и в нативной, в том числе в различных кино и сериалах.

«Зачем это нужно, лишний раз фокусировать внимание людей на процессе потребления алкоголя?» — удивился он.

Политик напомнил, что курение уже давно скрывают на экранах, либо не показывая процесс, либо просто заблюривая. Способов это сделать — уйма, и их можно также применить и к алкоголю.

С алкоголем в мире стараются бороться по всем фронтам. Например, белорусские учёные уже придумали и тестируют вакцину от запоев. От алкоголизма она не спасёт, но даст возможность вовремя остановиться даже на тех же новогодних праздниках. По идее, она поможет организму быстрее восстанавливаться и не требовать опохмела, который часто перерастает во второй заход.

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