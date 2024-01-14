В России зарегистрировали брак без документов. Всё благодаря биометрии

Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко назвал церемонию особенной.

«Вы стали первой парой в России, чей брак скреплён не только любовью и уважением, но и передовыми технологиями. Но уверен, что даже в век технологий сила настоящей любви остается незыблемой», — написал он в своём поздравлении.

А гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий выразил надежду, что уже в ближайшем будущем появится возможность создать полноценный сервис регистрации брака по биометрии.

Однако не все россияне жаждут пользоваться возможностями биометрии. Благо они могут оформить отказ от сбора таких данных. Как это сделать — читайте в этом материале.