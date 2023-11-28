В российских регионах ждут «жестокий шторм». Кому он грозит

На неделе до 3 декабря ожидают ограничения транспортного сообщения и нарушения энергоснабжения в населённых пунктов, заявил начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило.

Они могут коснуться Краснодарского и Ставропольского краёв, республик Крым, Адыгея, Северная Осетия (Алания), Ростовской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, Камчатского края, Чукотки и Магадана, севера Красноярского края, Челябинской области.

На днях ураган обрушился на черноморское побережье России и Украины, из-за мощи стихии его прозвали штормом века — порывы ветра достигали 40 м/с. В Евпатории море вышло из берегов — подтопило дома и дороги, в Севастополе затопило океанариум, к вечеру 26 ноября без света оставались около 500 000 жителей Крыма.