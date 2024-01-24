Опубликовано 24 января 2024, 16:00
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В российских школах предложили ввести форму для учителей
Власти Томской области захотели ввести форму для школьных учителей. Подумать, нужен ли единый дресс-код для педагогов, предложила заместитель губернатора Наталия Киселёва. По её словам, внимание к этой теме привлекли родители школьников. Чиновница отметила, что в некоторых учебных заведениях региона очень хочется напомнить учителям о правилах делового стиля одежды.
Freepik/stockking
Киселёва решила провести опрос среди своих подписчиков о необходимости формы для учителей в своём телеграм-канале. В нём уже поучаствовали больше 1500 человек.
Чиновница предложила проголосовать за один из вариантов:
- определённо «за»: если дети носят форму, то и учителя должны;
- достаточно делового стиля одежды;
- скорее «против»: учителя так же, как и дети, могут самовыражаться;
- однозначно «против»: учителя могут ходить в том, в чём захотят, главное — чтобы учили хорошо.
Пока среди проголосовавших лидирует второй вариант — что учителям достаточно просто одеваться в деловом стиле (59%). Дальше с большим отрывом идёт вариант об обязательной форме для всех (21%).
Не обошлось без упрёков в адрес чиновников. «В России не хватает денег учителям на нормальные зарплаты, а тут ещё и форма», — написал один из пользователей.
Ранее в Алтайском крае 23-летний депутат устроился учителем географии в школу и рассказал о копеечной зарплате.