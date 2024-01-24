В российских школах предложили ввести форму для учителей

Киселёва решила провести опрос среди своих подписчиков о необходимости формы для учителей в своём телеграм-канале. В нём уже поучаствовали больше 1500 человек.

Чиновница предложила проголосовать за один из вариантов:

определённо «за»: если дети носят форму, то и учителя должны;

достаточно делового стиля одежды;

скорее «против»: учителя так же, как и дети, могут самовыражаться;

однозначно «против»: учителя могут ходить в том, в чём захотят, главное — чтобы учили хорошо.

Пока среди проголосовавших лидирует второй вариант — что учителям достаточно просто одеваться в деловом стиле (59%). Дальше с большим отрывом идёт вариант об обязательной форме для всех (21%).

Не обошлось без упрёков в адрес чиновников. «В России не хватает денег учителям на нормальные зарплаты, а тут ещё и форма», — написал один из пользователей.

Ранее в Алтайском крае 23-летний депутат устроился учителем географии в школу и рассказал о копеечной зарплате.