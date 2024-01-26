Опубликовано 26 января 2024, 22:00
1 мин.
В российской школе ученик напал на учителя. Пришлось вызвать Росгвардию
В школе № 143 Ленинского района Екатеринбурга проходил пробный экзамен. Среди сдающих был и ученик школы № 185. Однако после экзамена у него случился конфликт с преподавателем — он начал ругаться матом и оскорблять учителя. Тот сделал ему замечание и получил ногой в живот. После такого педагог поспешно нажал тревожную кнопку, вызвав подкрепление.
Но бойцы Росгвардии только зря прокатились, потому что, как только они прибыли в школу, выяснилось, что конфликт улажен, а подросток успокоился.
«Сотрудники Росгвардии мальчика не забирали и не применяли к нему физическую силу», — заявили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. Но ему всё равно досталось — сперва с ним и его представителем провели воспитательную беседу, а затем, скорее всего, он ещё дома немало выслушал.
В самой школе же никак инцидент не комментировали.
Молодые люди зачастую ведут себя очень необдуманно. Например, в Татарстане студент, который учился на повара, во время готовки на практике плевал в столовскую еду. Подробнее о случае можно почитать вот здесь.