В российской школе ученик напал на учителя. Пришлось вызвать Росгвардию

Но бойцы Росгвардии только зря прокатились, потому что, как только они прибыли в школу, выяснилось, что конфликт улажен, а подросток успокоился.

«Сотрудники Росгвардии мальчика не забирали и не применяли к нему физическую силу», — заявили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. Но ему всё равно досталось — сперва с ним и его представителем провели воспитательную беседу, а затем, скорее всего, он ещё дома немало выслушал.

В самой школе же никак инцидент не комментировали.

Молодые люди зачастую ведут себя очень необдуманно. Например, в Татарстане студент, который учился на повара, во время готовки на практике плевал в столовскую еду. Подробнее о случае можно почитать вот здесь.