В российском городе лось помешал пассажирскому самолёту приземлиться с первого раза

Лайнер уже готовился зайти на посадку, когда командир воздушного судна получил от наземных служб аэропорта информацию о неожиданном госте на рулёжной дорожке.

Несмотря на то что лоси в брачный период отличаются особым бесстрашием, сотрудники аэропорта решили не испытывать судьбу. Если бы животное испугалось, невозможно было бы предугадать, в какую сторону оно рванёт.

В итоге самолёт отправили на второй круг, рассказало издание «Фонтанка». Со второго раза ему всё-таки удалось приземлиться.

А в Чебоксарах самолёт не смог взлететь с первого раза, потому что ему помешала парашютистка. Спортсменку занесло ветром на взлётно-посадочную полосу за пару минут до вылета. И это стало поводом для проверки.