Жизнь
12:40, 28 ноября 2023
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В российском городе приказали отмыть грязные автобусы, несмотря на зиму

Навести порядок в городском транспорте, включая его мытьё, поручил местным чиновникам мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Похоже, шутки в духе «зашёл в автобус белой куртке, вышел — в чёрной» потеряют свою актуальность. Состояние общественного транспорта нередко далеко не самое приятное в разных регионах России, а непогода только усугубляет ситуацию.

Freepik/Drazen Zigic

Freepik/Drazen Zigic

© Freepik/Drazen Zigic

Но, по мнению Локотя, общественный транспорт должен быть чистым и аккуратным независимо от того, как меняется погода.

До этого в новости попал мэр другого российского города — Стрежевого в Томской области. Валерий Дениченко настолько устал от недовольства горожан, что решил больше это не терпеть и определить свою судьбу, не дожидаясь выборов. Градоначальник дал местным волю — решить, оставить его или уволить. Сделать это можно было, проголосовав в его телеграме.

Испортило всё как раз то, что об опросе узнали не только избиратели — участвовать стали все кому не лень, и результаты круто изменились. Дениченко остановил опрос, когда перевес оказался на его стороне.

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