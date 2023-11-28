В российском городе приказали отмыть грязные автобусы, несмотря на зиму

Но, по мнению Локотя, общественный транспорт должен быть чистым и аккуратным независимо от того, как меняется погода.

До этого в новости попал мэр другого российского города — Стрежевого в Томской области. Валерий Дениченко настолько устал от недовольства горожан, что решил больше это не терпеть и определить свою судьбу, не дожидаясь выборов. Градоначальник дал местным волю — решить, оставить его или уволить. Сделать это можно было, проголосовав в его телеграме.

Испортило всё как раз то, что об опросе узнали не только избиратели — участвовать стали все кому не лень, и результаты круто изменились. Дениченко остановил опрос, когда перевес оказался на его стороне.