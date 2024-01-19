В российском городе взорвалась цистерна с сахарной патокой. Более сладкой аварии пока не было

Как сообщил «Ъ-Приволжье», не исключено, что бочка с патокой была переполнена или лопнула из-за высокого давления. В причинах аварии сейчас разбираются специалисты. Последствия на улицах города уже устранили, а вот на территории завода работы продолжаются.

Местные жители сетуют, что мало того, что улицы залила сахарная река, так патока ещё попала и в их погреба. В результате запасы картошки и другие заготовки испорчены. Жители задаются вопросом, как компенсируются убытки.

Впрочем, в последнее время на улицах российских городов чаще разливается кипяток, а это уже куда опаснее. Такое происходит из-за прорыва труб. Недавно такое ЧП случилось в Новосибирске. Тут рассказали, как действовать при ожогах.