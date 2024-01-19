Опубликовано 19 января 2024, 18:00
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В российском городе взорвалась цистерна с сахарной патокой. Более сладкой аварии пока не было
Сладкая авария произошла в городе Сергаче Нижегородской области. Там по пока не выясненным причинам лопнула цистерна объёмом не менее 1000 кубометров. В результате поток сахарной патоки снёс около 80 м забора и смыл два КамАЗа. А ещё некоторое время из кранов текла сладкая вода, так как сиропчик попал в систему водоснабжения.
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Как сообщил «Ъ-Приволжье», не исключено, что бочка с патокой была переполнена или лопнула из-за высокого давления. В причинах аварии сейчас разбираются специалисты. Последствия на улицах города уже устранили, а вот на территории завода работы продолжаются.
Местные жители сетуют, что мало того, что улицы залила сахарная река, так патока ещё попала и в их погреба. В результате запасы картошки и другие заготовки испорчены. Жители задаются вопросом, как компенсируются убытки.
Впрочем, в последнее время на улицах российских городов чаще разливается кипяток, а это уже куда опаснее. Такое происходит из-за прорыва труб. Недавно такое ЧП случилось в Новосибирске. Тут рассказали, как действовать при ожогах.