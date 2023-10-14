В российском регионе нашли 800-летний гриб. Многое повидал

Практически окаменелый гриб обнаружили на глубине 4 метров, отметил Темнухин на своей странице в соцсетях.

Необычный гриб, по словам учёного, отправят на радиоуглеродный анализ. Он и покажет точно, какого возраста трутовик. Пока же исследователи полагают, что он находится в этих местах с 13-го века.

Ранее европейские учёные пришли к выводу, что трутовики в будущем могут стать биоразлагаемой альтернативой пластику. Они обнаружили, что части плодовых тел этих грибов такие же плотные как фанера или кожа, но при этом более лёгкие. Полые трубки, составляющие основную часть трутовиков, могут противостоять значительному давлению без смещений или деформаций, а также выдерживать изменения температуры и другую агрессивную среду.