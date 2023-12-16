Нашествие косуль в российском регионе. Всему виной аномально тёплая осень

Неравнодушные граждане не могут пройти мимо животных в беде: на днях косуля попыталась перелезть через железный забор на одной из улиц и застряла. Ей помогли выбраться и отвезли в ветклинику, сообщил портал NGS55.ru.

Чиновники настаивают: если у животного нет повреждений, не стоит пытаться его ловить. Но если косуля в беде — получила травму, пострадала от нападения собак или в ДТП, не может самостоятельно выбраться откуда-то — нужно звонить в Управление по охране животного мира.

Дело не чёрствости власть имущих, просто мигрирующие косули могут быть опасны по нескольким причинам, объяснили в Минприроды. Во-первых, в стрессовом состоянии они могут вести себя агрессивно. Кроме того, они могут быть переносчиками различных заболеваний. И, конечно, дикие животные не знают правил дорожного движения, так что могут спровоцировать ДТП, если окажутся на дороге.