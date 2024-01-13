В РЖД решили удлинить полки в поездах ради двухметровых пассажиров

Новые вагоны будут шире на 30 см. Поэтому полки в них станут больше на 17 см — 2 м вместо 1,83 м. Проход по вагону тоже расширят — на 5 см, поделился планами Белозёров.

Правда, расширенных вагонов россиянам всё-таки придётся подождать. Они пройдут сертификацию только к концу 2024 года. Запустят их в декабре.

Также РЖД наладила полностью российское производство модульных вокзалов. Смонтировать их можно всего за 4 дня. Зато простоять они могут 50 лет, отметил Белозёров. Всего госкомпания собирается установить 15 таких вокзалов.

В сентябре 2023 года вступили в силу новые правила Минтранса, касающиеся проезда в пассажирских поездах дальнего следования.

К примеру, теперь пассажир с нижней полки по требованию проводника обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приёма пищи. Требовать этого, правда, можно только в строго отведённые часы.

Слушать музыку и смотреть кино в вагонах теперь можно только в наушниках. А поиграть на музыкальных инструментах вообще не получится. Впрочем, никакой ответственности за последнее не предусмотрено.

Вот что ещё изменилось в правилах проезда.