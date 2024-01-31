Жизнь
Опубликовано 31 января 2024, 15:20
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В самой популярной песне Shaman усмотрели гей-пропаганду*

Певца Ярослава Дронова (более известного как Shaman) попросили проверить на пропаганду ЛГБТ*. Инициативу проявил активист Ян Коробков. У него возникли вопросы к клипу на песню «Я русский». По словам общественника, певец в этом видео мог не только пропагандировать нетрадиционные ценности, но ещё и оскорбить чувства верующих. Рассказываем, какие претензии появились к Shaman из-за самой известной его песни.
В самой популярной песне Shaman усмотрели гей-пропаганду*
© Кадр канала youtube/ SHAMAN

Активист обратил внимание, что Shaman в клипе «Я русский» поёт с подведёнными глазами. Вдобавок в клипе показано, как Дронова несут на руках мужчины.

Также общественник подметил, что в клипе есть аудиодорожка с колокольным звоном. А это уже может указывать на попытку оскорбить чувства верующих.

Сам Коробков от просмотра видео, по его словам, испытал «моральный стыд» и теперь уверен, что певца Shaman за всё вышеперечисленное нужно наказать по всей строгости закона. Впрочем, журналистам активист сообщил, что его заявление — это постирония. Он написал его, так как знал, что МВД будет обязано провести проверку.

В конце 2022 года в России приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ, в том числе в СМИ, кино и литературе. В ноябре 2023 года Верховный суд запретил деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ», признав его экстремистской организацией.

Ранее российский музыкальный телеканал оштрафовали на полмиллиона рублей из-за клипа Сергея Лазарева на песню «Так красиво», в котором усмотрели злостную пропаганду.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистской организацией и запрещено.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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