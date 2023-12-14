В Сеть выложили телефоны Айзы и Гуфа. Всё из-за ссор между бывшими

Напомним, летом 2023 года рэпер развёлся с моделью Юлией Королёвой, в браке с которой родилась дочь Тина. Недавно музыкант жаловался Айзе на то, что потратил 5 млн рублей для того, чтобы увидеться с ребёнком в Таиланде — пришлось оплатить проживание на вилле и перелёт бывшей и няне дочки. Правда, по его мнению, отдыхали они не одни, там же был и любовник уже бывшей — некий Михаил.

В итоге Гуф опубликовал фото мужчины в полный рост на своей странице в соцсети.

«Встречайте, Михаил Франклин. Если вам нужны наличные в любой точке мира, особенно в Тае, смело к нему», — написал он под снимком.

На этом рэпер не остановился. Он выложил и несколько фото Королёвой. По его словам, на них девушка запечатлена во время работы в стриптиз-клубе.

До этого Гуф рассказал, что собирается судиться с Королёвой. По его словам, она после развода запросила слишком большие алименты, и он такую сумму просто не потянет.