Жизнь
20:00, 09 декабря 2023
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В Сети появился райдер Веры Брежневой. Главное — полная секретность

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» давно ведёт сольную карьеру. В июне 2023 года певица родом с Украины лишилась вида на жительство в России, но тем не менее готова выступить для отечественной публики. Mash стали известны подробности её закулисных запросов, телеграм-канал опубликовал райдер. И главный пункт в нём — полная конфиденциальность.

В Сети появился райдер Веры Брежневой. Главное — полная секретность
© Скриншот/YouTube-канал «ШАСТУН»

За корпоратив Брежнева просит €50 000 плюс ещё €25 000 — по райдеру. Что же в него входит?

Во-первых, два билета бизнес-класса и 15 — в экономе. Встречать певицу в аэропорту необходимо с табличкой VERA.

Для передвижения по городу требуется новый полностью тонированный Mercedes S-класса. В салоне должен быть Wi-Fi и молчащий водитель.

В отеле Брежнева ожидает увидеть плотные шторы на окнах и усиленную охрану. На площадке для выступления должны быть отключены и заклеены все камеры — в зоне переодевания и на сцене. Но есть требования и к закулисному пространству: это чёрный кабинет со стыками, проклеенными чёрным и красным тейпом.

Ранее мы рассказывали, что у Брежневой не осталось бизнеса в России, её последним активом был бутик женской одежды в Санкт-Петербурге.

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