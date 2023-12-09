В Сети появился райдер Веры Брежневой. Главное — полная секретность

За корпоратив Брежнева просит €50 000 плюс ещё €25 000 — по райдеру. Что же в него входит?

Во-первых, два билета бизнес-класса и 15 — в экономе. Встречать певицу в аэропорту необходимо с табличкой VERA.

Для передвижения по городу требуется новый полностью тонированный Mercedes S-класса. В салоне должен быть Wi-Fi и молчащий водитель.

В отеле Брежнева ожидает увидеть плотные шторы на окнах и усиленную охрану. На площадке для выступления должны быть отключены и заклеены все камеры — в зоне переодевания и на сцене. Но есть требования и к закулисному пространству: это чёрный кабинет со стыками, проклеенными чёрным и красным тейпом.

Ранее мы рассказывали, что у Брежневой не осталось бизнеса в России, её последним активом был бутик женской одежды в Санкт-Петербурге.