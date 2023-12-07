В «Слове пацана» нашли нестыковки. 5 киноляпов главной премьеры осени
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рвёт рекорды популярности среди российских телепроектов и уже привлёк внимание правоохранителей и поборников морали. Но пока они решают, не запретить ли сериал с рейтингом 18+ за то, что его всё равно смотрят дети, киноманы критикуют картину Жоры Крыжовникова совсем за другое. Вот пять самых ярких ляпов, которые допустили режиссёр и художники-постановщики.
То, что атмосферу Казани 1980-х решили воссоздавать в Ярославле, по сути, совсем не вина съёмочной команды. Снимать сериал в Казани им запретили местные власти. Художники-постановщики как могли воссоздали атмосферу улиц того времени и в целом неплохо постарались. Но в ряде моментов они всё-таки упустили из виду важные детали.
- Пластиковые окна
Несмотря на то что хрущёвские пятиэтажки в Ярославле вполне аутентичные, современность предательски выдают современные пластиковые окна и застеклённые балконы. Заметить их можно, например, в сцене с хоккейной площадкой, где по сюжету фильма собирались решать свои вопросы «универсамовские».
- Современные здания
Кое-где из-за пятиэтажек выглядывают куда более заметные «слоны в комнате». Например, восьмиэтажка, построенная где-то в 2015 году. Этот восьмиэтажный дом несложно найти на картах. Его адрес — проспект Дзержинского, д. 27, корп. 2.
- Жёлто-белые зебры
Жёлтые полосы на пешеходных переходах появились только в 2014 году. Однако прятать их или хотя бы выбирать места и кадры, где их не видно, операторы и постановщики поленились. Современные зебры видно, например, в кадрах, снятых на Волжской набережной во время погони.
- Милицейские машины
А вот это киноляп для истинных гурманов и знатоков советской истории. Милиционеры в 1989 году, конечно, могли продолжать использовать транспорт старого образца, но вообще в 1988 году указом министра внутренних дел СССР Вадима Бакатина окраска служебного транспорта была изменена на белую с синими полосами. А в картине служители порядка рассекают на жёлто-синих.
- Предупреждения на сигаретах
А помните времена, когда на пачках сигарет не писали большими буквами предупреждения о вреде здоровью рядышком с душераздирающими картинками инфаркта или рака горла? Вот и создатели фильма, видимо, подзабыли. Сигареты, которые курят казанские подростки в 1980-х, явно пришли к ним из будущего вместе со всеми страшилками.
Впрочем, все эти ляпы настолько незначительны, что совершенно не портят впечатление от просмотра — всё внимание перетягивает актёрская игра и сюжет.
«Всё это мелочи, которые останутся лишь в заголовках медиа. В истории сохранится высококлассное художественное произведение, коим "Слово пацана", судя по вышедшим пяти эпизодам, является», — заключил кинокритик Тимур Алиев.