В «Слове пацана» нашли нестыковки. 5 киноляпов главной премьеры осени

То, что атмосферу Казани 1980-х решили воссоздавать в Ярославле, по сути, совсем не вина съёмочной команды. Снимать сериал в Казани им запретили местные власти. Художники-постановщики как могли воссоздали атмосферу улиц того времени и в целом неплохо постарались. Но в ряде моментов они всё-таки упустили из виду важные детали.

Пластиковые окна

Несмотря на то что хрущёвские пятиэтажки в Ярославле вполне аутентичные, современность предательски выдают современные пластиковые окна и застеклённые балконы. Заметить их можно, например, в сцене с хоккейной площадкой, где по сюжету фильма собирались решать свои вопросы «универсамовские».