Жизнь
14:00, 17 января 2024
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В США нашли двойника Киркорова. Пользователи умоляют его спеть на русском

У российского певца и короля эстрады Филиппа Киркорова обнаружили двойника. Им оказался 25-летний американский музыкант СJ Hedgepeth. Он живёт в Центральной Вирджинии и записывает каверы на песни Nirvana. Его фанаты заметили удивительное сходство с Филиппом Бедросовичем и предложили оставить треки Nirvana в покое и переключиться на «Атлантиду» или «Цвет настроения синий».
В США нашли двойника Киркорова. Пользователи умоляют его спеть на русском

© cj.hedgepeth/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В комментариях к постам фанаты СJ Hedgepeth настаивают на том, чтобы он спел что-то из репертуара Филиппа Киркорова. «Киркоров, давай лучше что-нибудь из старого репертуара», «Ну… Теперь ждём кавер "Цвет настроения синий", пишут пользователи. Были и те, кто захотел услышать совсем ранние треки музыканта, например «Антлантиду».

В комментариях парня также иронично прозвали Филиппом Кобейном и Куртом Киркоровым, а жанр, в котором он исполняет свои композиции, — «Кир-core». Кто-то не забыл пошутить про то, что музыкант, возможно, внебрачный сын народного артиста России.

Кстати, у самого Киркорова дела идут не самым лучшим образом после скандальной «голой» вечеринки. Поэтому 2024 год он решил начать с добрых дел и отдал 5 млн рублей на благотворительность.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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