В США нашли двойника Киркорова. Пользователи умоляют его спеть на русском

В комментариях к постам фанаты СJ Hedgepeth настаивают на том, чтобы он спел что-то из репертуара Филиппа Киркорова. «Киркоров, давай лучше что-нибудь из старого репертуара», «Ну… Теперь ждём кавер "Цвет настроения синий", пишут пользователи. Были и те, кто захотел услышать совсем ранние треки музыканта, например «Антлантиду».

В комментариях парня также иронично прозвали Филиппом Кобейном и Куртом Киркоровым, а жанр, в котором он исполняет свои композиции, — «Кир-core». Кто-то не забыл пошутить про то, что музыкант, возможно, внебрачный сын народного артиста России.

Кстати, у самого Киркорова дела идут не самым лучшим образом после скандальной «голой» вечеринки. Поэтому 2024 год он решил начать с добрых дел и отдал 5 млн рублей на благотворительность.