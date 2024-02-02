В США захотели провести «Олимпиаду на стероидах». Что это будет

Как сообщает New York Post, для хороших результатов участники смогут принимать всё, что захотят. Соревнования будут проводить по плаванию, гимнастике, тяжёлой и лёгкой атлетике и по единоборствам.

Учёный Арон Д'Суза, который занимается изучением влияния таблеток на возможности человеческого организма, отметил, что уже более 900 спортсменов заинтересовались участием в олимпиаде. По его словам, люди имеют право делать что хотят со своим телом, и спортивная федерация или правительство не должны им что-то запрещать. Плюс он заметил, что турнир будет полезен для исследований на тему о продолжительности жизни и здоровом старении.

Д'Суза напомнил, что олимпиада поможет привлечь внимание к олимпийским объектам, которые обычно пустуют после проведения мероприятия. По плану «Олимпиада на стероидах» будет проводиться раз в год на уже построенных площадках.

Ранее стало известно, что российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за допинг.