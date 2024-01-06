В Таиланде обнаружили тело россиянина. Он погиб при таинственных обстоятельствах

Как рассказал охранник, ранее с россиянином никаких проблем не было. Но этим вечером он начал вести себя странно — шумел и тряс калитку многоквартирного дома. Охранник вышел разобраться с нарушителем спокойствия и вызвал полицию. Прибывшие силовики выяснили, что мужчина — местный квартиросъёмщик, а не посторонний человек, и уехали. Сам же россиянин сбежал от них, взобравшись по стене.

Спустя час после происшествия охранник услышал глухой звук, вышел проверить и обнаружил тело мужчины, лежащее возле дома. Судя по всему, он выпал из квартиры на 8-м этаже. Следов насильственной смерти на нём не было, но подробности пока не раскрываются в интересах следствия. А имя россиянина не называют, потому что пока полиция не связалась ни с консульством, ни с его семьёй.

А ранее в египетском пятизвёздочном отеле погибла семейная пара. А всё из-за халатности работников. Как так получилось — узнайте здесь.