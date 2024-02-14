Жизнь
Опубликовано 14 февраля 2024, 20:50
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В Туркмении взялись за нравственность и девственность школьниц. Что не так?

В Туркмении школьниц проверяют на девственность. Такие меры необходимы для оценки «нравственной чистоты» подростков. Проверки, как сообщают сами девочки и их родители, проходят без согласия и самих детей, и их родителей. Также есть данные, что проверку проходят и телефоны девочек-подростков. Там силовики ищут контакты их возможных сексуальных партнёров. Так власти хотят бороться с подростковой беременностью.
freepik

freepik

Как сообщило «Радио Азатлык» (подразделение «Радио Свобода», включённого Минюстом России в реестр иноагентов) со ссылкой на работника из сферы образования, данные о девочках, которые не прошли проверку, передают в полицию и Министерство нацбезопасности.

Если в ходе проверки телефона школьницы удалось установить ещё и того парня, который вступил в интимную связь с несовершеннолетней, то его тоже привлекают к ответственности. По данным источников издания, такие проверки стали проходить после резкого роста числа детских беременностей в регионе в последние месяцы.

Ранее стало известно, что в Казахстане в одной из студенческих групп опубликовали списки студенток первого — четвёртого курсов Казахского национального университета. Там, помимо привычных нам личных данных, была ещё и графа о том, девственница девушка или нет.

О том, вредно ли долго оставаться девственницей, рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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