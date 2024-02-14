В Туркмении взялись за нравственность и девственность школьниц. Что не так?

Как сообщило «Радио Азатлык» (подразделение «Радио Свобода», включённого Минюстом России в реестр иноагентов) со ссылкой на работника из сферы образования, данные о девочках, которые не прошли проверку, передают в полицию и Министерство нацбезопасности.

Если в ходе проверки телефона школьницы удалось установить ещё и того парня, который вступил в интимную связь с несовершеннолетней, то его тоже привлекают к ответственности. По данным источников издания, такие проверки стали проходить после резкого роста числа детских беременностей в регионе в последние месяцы.

Ранее стало известно, что в Казахстане в одной из студенческих групп опубликовали списки студенток первого — четвёртого курсов Казахского национального университета. Там, помимо привычных нам личных данных, была ещё и графа о том, девственница девушка или нет.

О том, вредно ли долго оставаться девственницей, рассказали тут.