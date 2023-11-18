В Южной Корее запретят есть собак. Но придётся ещё подождать
В Южной Корее наконец решили законодательно взяться за вопрос с поеданием собак. Многовековая традиция корейцев столкнётся с силой закона. По словам председателя политического комитета партии «Гражданская сила» Ю Ый Дона, власти страны и партия договорились о запрете потребления собачьего мяса. Закон могут принять уже к концу 2023 года.
По словам Ю Ый Дона, после принятия законопроекта всем фермам, которые занимаются выращиванием пёсиков, придётся зарегистрироваться в местных органах самоуправления и представить план по сокращению своей деятельности. Тем же должны заняться фирмы, специализирующиеся на разделке мяса.
По плану компаниям дадут три года на прекращение деятельности, а с 2027 года начнут вводить штрафы за нарушение запрета.
Для многих эта корейская традиция кажется дикой, всё-таки собака — это друг человека, а не еда. Но, кстати, именно в этой стране придумали первый телевизор для собак.