Валерий Меладзе крупно задолжал налоговой после закрытия бизнеса в России

Меладзе с некоторых пор живёт за рубежом. В конце 2022 года он ликвидировал компанию «МБ про», которая до этого более 20 лет занималась бизнесом в сфере исполнительского искусства. В январе 2023 года, как сообщал Mash, счета компании заблокировали за неуплату налогов.

К тому времени у Меладзе оставался ещё ТЦ «Вантаж» в Восточном Бирюлёво на окраине Москвы. Музыкант приобрёл его ещё в 1990-х и вложил в развитие площадки около 145 млн рублей.

Так что задолженность в 1,7 млн для певца вред ли станет проблемой. Тем более что, по данным СМИ, за одно выступление Меладзе на новогоднем корпоративе заказчику придётся выложить 80 000 евро (это 8 млн рублей).