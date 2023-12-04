Валерий Меладзе крупно задолжал налоговой после закрытия бизнеса в России
Исполнитель песен «Сэра», «Притяженья больше нет», «Самбо белого мотылька» и многих других застольных хитов Валерий Меладзе оказался должен налоговой 1,7 млн рублей. Об этом сообщили Baza и Shot. По данным телеграм-каналов, ещё недавно задолженность составляла 275 000, но к началу декабря резко выросла. С чем это связано, неизвестно.
Меладзе с некоторых пор живёт за рубежом. В конце 2022 года он ликвидировал компанию «МБ про», которая до этого более 20 лет занималась бизнесом в сфере исполнительского искусства. В январе 2023 года, как сообщал Mash, счета компании заблокировали за неуплату налогов.
К тому времени у Меладзе оставался ещё ТЦ «Вантаж» в Восточном Бирюлёво на окраине Москвы. Музыкант приобрёл его ещё в 1990-х и вложил в развитие площадки около 145 млн рублей.
Так что задолженность в 1,7 млн для певца вред ли станет проблемой. Тем более что, по данным СМИ, за одно выступление Меладзе на новогоднем корпоративе заказчику придётся выложить 80 000 евро (это 8 млн рублей).