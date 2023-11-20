Курил на полу и материл детей. Актёр из «Домового» опозорился на детском конкурсе

Скандал произошёл в финале проекта «Энергия улиц», на котором выступали дети. Чирков должен был поддержать молодые таланты со сцены и сесть в жюри. Но с самого начала что-то пошло не так.

«Произошло то, что он как бы не в особо нормальном состоянии, не в адекватном был», — рассказала «Рен-ТВ» организатор проекта Елена Гурьянова.

В соцсетях появились видео, как актёр подбадривает маленьких участников. Сначала он просто орёт, потом срывается матом на кого-то из детей. Родители не стали терпеть такой перфоманс.

«У меня ребёнок рыдает из-за того, что ты здесь материшься», — сказала одна из родительниц на видео, опубликованном порталом Life.ru.

На том же видео видно, как Чирков лежит на полу и покуривает электронную сигарету. Разбушевавшегося артиста пытались запереть в гримёрке от греха подальше, но получилось только через полтора часа, рассказала Гурьянова.

Чиркову 39 лет. Он снимался в фильмах «Домовой», «Геймеры», «Счастливый билет», «На игре» и в других.

Ранее в неприятности угодил другой российский актёр — Павел Деревянко. Скандал связан с криптовалютой.