Ваш мужчина общается с бывшей? Есть только две причины не рвать с ним
Вы начали встречаться или даже жить с мужчиной, а он не перестаёт поддерживать отношения с бывшей. Сразу возникает вопрос с упрёком: а зачем? Какое бы ни было объяснение, условно есть только две «легальные» причины контактов с бывшим партнёром — общие дети или совместный бизнес. А вот если общение объясняется дружбой, то стоит насторожиться, считает клинический психолог Маргарита Алексеева.
Общение любимого человека с бывшей — всегда напряг, даже если тому есть самое разумное объяснение. По словам Алексеевой, нужно обязательно обговорить со своим партнёром частоту и формат его общения с дамой из прошлого. Важно определить вопросы, которые он точно не будет с ней обсуждать.
Если мужчину связывает с бывшей общий бизнес, то это тоже надо обговорить. А то вдруг она начнёт звонить по ночам «обговорить деловые вопросы».
А что, если мужчину и его бывшую не связывают дети и бизнес, но он всё равно не хочет полностью сводить на нет их общение? Это плохой знак, ведь так вы никогда не сможете быть уверены, что в их отношениях всё закончено. Самое же нелепое объяснение — это слова о том, что их «многое связывает». Это уже признак созависимости, сказала психолог в беседе с «Вечерней Москвой». Тут уже вам нужно самой решать: терпеть такое или нет.
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