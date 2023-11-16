Ваш мужчина общается с бывшей? Есть только две причины не рвать с ним

Общение любимого человека с бывшей — всегда напряг, даже если тому есть самое разумное объяснение. По словам Алексеевой, нужно обязательно обговорить со своим партнёром частоту и формат его общения с дамой из прошлого. Важно определить вопросы, которые он точно не будет с ней обсуждать.

Если мужчину связывает с бывшей общий бизнес, то это тоже надо обговорить. А то вдруг она начнёт звонить по ночам «обговорить деловые вопросы».

А что, если мужчину и его бывшую не связывают дети и бизнес, но он всё равно не хочет полностью сводить на нет их общение? Это плохой знак, ведь так вы никогда не сможете быть уверены, что в их отношениях всё закончено. Самое же нелепое объяснение — это слова о том, что их «многое связывает». Это уже признак созависимости, сказала психолог в беседе с «Вечерней Москвой». Тут уже вам нужно самой решать: терпеть такое или нет.

Ранее психолог Анастасия Шавырина рассказала, есть ли возможность восстановить отношения после измены. Спойлер: есть, но придётся постараться обоим.