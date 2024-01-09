Вбить кол от ведьм и похоронить печаль. Традиции на Степанов день 9 января

Кстати, сам Стефан считался покровителем лошадей и другого домашнего скота. В этот день нанимали пастухов и устраивали общую трапезу с новым работником.

Девушки в Степанов день «хоронили» свою грусть-печаль. Для этого они по очереди лили воду в «чашу пагубную», тем самым смывая тоску с сердца.

По народным приметам, снег на Степанов день предвещает урожай на ягоды и грибы.

А тем временем продолжаются Святки. На них принято колядовать — ходить по дворам, устраивать игры, петь песни и поздравлять всех с Рождеством.

О том, чем ещё заняться на Святки и почему может пригодиться валенок, читайте здесь.