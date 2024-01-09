Вбить кол от ведьм и похоронить печаль. Традиции на Степанов день 9 января
9 января (27 декабря по старому стилю) отмечают Степанов день. Его так назвали по имени святого Стефана Первомученика. Это первый христианский мученик, происходивший из евреев. Считается, что его побили камнями за проповедь в Иерусалиме около 33–36 годов. В России в этот день существовал обычай ставить осиновые колья по углам двора — это должно было защитить избу и скотину от ведьм.
Кстати, сам Стефан считался покровителем лошадей и другого домашнего скота. В этот день нанимали пастухов и устраивали общую трапезу с новым работником.
Девушки в Степанов день «хоронили» свою грусть-печаль. Для этого они по очереди лили воду в «чашу пагубную», тем самым смывая тоску с сердца.
По народным приметам, снег на Степанов день предвещает урожай на ягоды и грибы.
А тем временем продолжаются Святки. На них принято колядовать — ходить по дворам, устраивать игры, петь песни и поздравлять всех с Рождеством.
О том, чем ещё заняться на Святки и почему может пригодиться валенок, читайте здесь.