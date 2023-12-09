Вдова Градского Коташенко объяснила, почему на его могиле до сих пор нет памятника

Коташенко рассказала, что много раз обращалась к Марии и Даниилу с предложением по поводу памятника.

«Звонила, направляла им официальное письмо, которое они проигнорировали. Теперь понятны причины их игнора — продолжать спекулировать на этой теме», — сказала вдова артиста.

По её словам, Даниил говорил, что они очень хотели бы поставить памятник, но денег нет. При том что, по словам Коташенко, уже получили крупные наследственные выплаты.

А по словам Фартышевой, её дети Даниил и Мария были готовы установить памятник за свой счёт, но Коташенко отказалась.

Теперь она через «Комсомольскую правду» предложила Даниилу и Марии принять участие в выборе проекта памятника.

«Потому что считаю, что несмотря на наши материальные споры, скандалы, памятник — это дело чести, это дань памяти Александру Борисовичу», — объяснила Коташенко.