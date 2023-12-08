Вдова Пьера Нарцисса выскочила замуж спустя 1,5 года после кончины певца

Как выяснилось, 37-летняя вдова Нарцисса вышла замуж за певца и композитора Евгения Шахрая. Союз получился ещё и творческим — бывшая жена Нарцисса после кончины мужа занялась пением, и новый музыкальный супруг оказался очень кстати. Между супругами разница в возрасте 23 года, но это вроде бы никак не сказывается на браке.

Продюсер Сергей Дворцов, ранее плотно общавшийся с Валерией, понадеялся, что у артистки будет всё хорошо и в личной жизни, и в творчестве, и что её союз с Шахраем всё-таки не корыстный, а духовный.

От брака с Нарциссом у Валерии осталась дочь. Она всё грозилась родить второго ребёнка от уже погибшего мужа. Для этого она планировала взять биологический материал — хоть самого артиста, хоть его внебрачного сына. Но что-то не задалось.

А в начале декабря замуж вышла актриса фильма «Вызов» Юлия Пересильд. Кто стал её избранником — читайте в этом материале.