Вдова Пьера Нарцисса выскочила замуж спустя 1,5 года после кончины певца
Летом 2022 года не стало популярного певца Пьера Нарцисса, участника «Фабрики звёзд» и просто шоколадного зайца. Его кончину по-своему переживала жена артиста Валерия Калачёва — она общалась с журналистами и рассказывала, как и петь собирается, и родить второго ребёнка от погибшего артиста. А теперь она нашла женское счастье в руках другого.
Как выяснилось, 37-летняя вдова Нарцисса вышла замуж за певца и композитора Евгения Шахрая. Союз получился ещё и творческим — бывшая жена Нарцисса после кончины мужа занялась пением, и новый музыкальный супруг оказался очень кстати. Между супругами разница в возрасте 23 года, но это вроде бы никак не сказывается на браке.
Продюсер Сергей Дворцов, ранее плотно общавшийся с Валерией, понадеялся, что у артистки будет всё хорошо и в личной жизни, и в творчестве, и что её союз с Шахраем всё-таки не корыстный, а духовный.
От брака с Нарциссом у Валерии осталась дочь. Она всё грозилась родить второго ребёнка от уже погибшего мужа. Для этого она планировала взять биологический материал — хоть самого артиста, хоть его внебрачного сына. Но что-то не задалось.
А в начале декабря замуж вышла актриса фильма «Вызов» Юлия Пересильд. Кто стал её избранником — читайте в этом материале.