Жизнь
22:40, 26 ноября 2023
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Вдруг ещё понадобится. Как получить вид на жительство в Казахстане

Получить вид на жительство (ВНЖ) в Казахстане может любой россиянин с действующим загранпаспортом. Документ будет действовать, пока не истек срок годности загранпаспорта — но не более десяти лет.

Вдруг ещё понадобится. Как получить вид на жительство в Казахстане

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Но сначала необходимо получить другой документ — разрешение на постоянное проживание (РПП). Выдаёт этот документ миграционная служба Казахстана, для этого потребуются:

  • заявление-анкета, автобиография в свободной форме, опросник-анкета;
  • оригинал и копия загранпаспорта;
  • справка об отсутствии судимости из страны гражданства, легализованная/апостилированная для использования в Казахстане;
  • медицинская справка по форме 028/у;
  • квитанция об оплате госпошлины;
  • несколько фотографий;
  • копия уведомления о прибытии в Казахстан
  • справка из банка о наличии денежных средств для подтверждения платежеспособности.

После получения РПП можно заниматься вопросом получения ВНЖ. Для этого тоже нужно подготовить пакет документов:

  • загранпаспорт;
  • разрешение на постоянное проживание;
  • две фотографии;
  • документ об оплате государственной пошлины.
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