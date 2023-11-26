22:40, 26 ноября 2023
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Вдруг ещё понадобится. Как получить вид на жительство в Казахстане
Получить вид на жительство (ВНЖ) в Казахстане может любой россиянин с действующим загранпаспортом. Документ будет действовать, пока не истек срок годности загранпаспорта — но не более десяти лет.
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Но сначала необходимо получить другой документ — разрешение на постоянное проживание (РПП). Выдаёт этот документ миграционная служба Казахстана, для этого потребуются:
- заявление-анкета, автобиография в свободной форме, опросник-анкета;
- оригинал и копия загранпаспорта;
- справка об отсутствии судимости из страны гражданства, легализованная/апостилированная для использования в Казахстане;
- медицинская справка по форме 028/у;
- квитанция об оплате госпошлины;
- несколько фотографий;
- копия уведомления о прибытии в Казахстан
- справка из банка о наличии денежных средств для подтверждения платежеспособности.
После получения РПП можно заниматься вопросом получения ВНЖ. Для этого тоже нужно подготовить пакет документов:
- загранпаспорт;
- разрешение на постоянное проживание;
- две фотографии;
- документ об оплате государственной пошлины.