Вдруг ещё понадобится. Как получить вид на жительство в Казахстане

Но сначала необходимо получить другой документ — разрешение на постоянное проживание (РПП). Выдаёт этот документ миграционная служба Казахстана, для этого потребуются:

заявление-анкета, автобиография в свободной форме, опросник-анкета;

оригинал и копия загранпаспорта;

справка об отсутствии судимости из страны гражданства, легализованная/апостилированная для использования в Казахстане;

медицинская справка по форме 028/у;

квитанция об оплате госпошлины;

несколько фотографий;

копия уведомления о прибытии в Казахстан

справка из банка о наличии денежных средств для подтверждения платежеспособности.

После получения РПП можно заниматься вопросом получения ВНЖ. Для этого тоже нужно подготовить пакет документов: