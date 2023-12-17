Жизнь
19:20, 17 декабря 2023
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Ведущая Алла Довлатова рассказала, как похудела на сале

Ведущая и актриса Алла Довлатова стала участницей одного из выпусков шоу «Ты не поверишь!», где рассказала о том, что сбросила 4 килограмма за месяц, питаясь в том числе салом. Это действительно сложно принять за правду, ведь продукт-то высококалорийный. Но диету порекомендовал специалист, так что сомнения отпадают. Кстати, артистка соблюдает её под контролем врача, так как есть противопоказания.

Ведущая Алла Довлатова рассказала, как похудела на сале
© Скриншот/YouTube-канал «Рум Турист»

Диета Довлатовой метаболическая. В рационе — еда с высоким содержанием белков и жиров, а углеводов нет совсем. Её ведущая «Русского радио» совмещает с интервальным голоданием — завтрак у неё в 13:00, а ужин — не позднее 19:00.

«За счёт этого происходит кетоз в организме — жиры, которые ты употребляешь, начинают «съедать» твои собственные. Это уникальная диета, при которой пропадает весь висцеральный жир, то есть то, с чем мы боремся и никак не можем побороть», — объяснила она.

Сало — основа диеты, на завтрак она ест, например, сало с яйцом или огурцом и никакого хлеба.

Кстати, интервальное голодание не подходит людям с хроническими болезнями, расстройством пищевого поведения и нарушениями в работе ЖКТ, а также беременным и кормящим.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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