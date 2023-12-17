Ведущая Алла Довлатова рассказала, как похудела на сале

Диета Довлатовой метаболическая. В рационе — еда с высоким содержанием белков и жиров, а углеводов нет совсем. Её ведущая «Русского радио» совмещает с интервальным голоданием — завтрак у неё в 13:00, а ужин — не позднее 19:00.

«За счёт этого происходит кетоз в организме — жиры, которые ты употребляешь, начинают «съедать» твои собственные. Это уникальная диета, при которой пропадает весь висцеральный жир, то есть то, с чем мы боремся и никак не можем побороть», — объяснила она.

Сало — основа диеты, на завтрак она ест, например, сало с яйцом или огурцом и никакого хлеба.

Кстати, интервальное голодание не подходит людям с хроническими болезнями, расстройством пищевого поведения и нарушениями в работе ЖКТ, а также беременным и кормящим.