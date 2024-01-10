Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» рассказала, как подсказывает игрокам
Девять месяцев назад в шоу «Кто хочет стать миллионером?» сменился ведущий. Место Дмитрий Диброва заняла певица Юлиана Караулова. Издание «Телепрограмма» заметило, что её в новой роли почти не критикуют. Единственная претензия в том, что Караулова якобы не подсказывает участникам игры. Но оказалось, что это не так — ведущая помогает борющимся за главный приз.
Караулова пояснила, что подсказывать в открытую она, конечно, не имеет права, а вот направить человека может.
«Периодически кидаю игроку "спасательный канат", но не все его ловят. Кто-то на мой намек "Может быть, подумаете ещё?" или наводящий вопрос отвечает: "Нет, я уже решил"», — рассказала она.
Тем не менее если помогать постоянно, будет неинтересно, считает певица. Ведь на шоу приходят умные люди, которые хотят проверить свои знания.
Прежний ведущий «Кто хочет стать миллионером?» недавно рассказал, что помогает держаться его четвёртому браку. Он вместе с женой уже 14 лет.