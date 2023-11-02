Великая технологическая революция на подходе. Британский словарь назвал AI словом года

Искусственный интеллект — это моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ. Так этот термин определяют составители словаря. Авторы считают его «следующей великой технологической революцией».

Другие популярные слова в 2023 году: nepo baby (преуспевающий ребенок знаменитости), greedflation (деятельность компаний, которые хотят получить выгоду от инфляции) и ULEZ (зоны в Лондоне, куда не пускают водителей на неэкологичных машинах).

В 2022 году Collins Dictionary выбрал словом года permacrisis. Оно образовано от двух слов: permanent («постоянный») и crisis («кризис»). По мнению составителей, этот термин описывает «длительный период нестабильности и отсутствия безопасности».