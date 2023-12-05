Вера Брежнева лишилась последнего бизнеса в России

Брежнева и Хмелева открыли магазин в 2017 году. По сведениям Mash, певица должна была отвечать за продвижение бутика, а дизайнер — за всё остальное. Брежевой принадлежало 49% акций предприятия, а её партнёрше — 51%.

Дизайнер вышла из совместного ООО «Майсизонс» из-за неучастия Брежневой в бизнесе. Теперь она стала единоличной хозяйкой бутика, а ООО Брежневой закрыли за долги.

Брежнева вместе с мужем, композитором Константином Меладзе, уехала из России. В феврале 2023 года они решили продать свой особняк в Подмосковье. А её супругу пришлось распустить коллектив «ВИА Гра» из-за невостребованности.

В октябре Брежнева рассказала в личном блоге, что развелась с Меладзе. Они были в браке 8 лет, общих детей у экс-супругов нет. Продюсер Алина Красная говорила, что разлад в отношениях звёздных супругов мог произойти из-за нежелания композитора рвать все связи с Россией: у него тут продюсерский центр и много недвижимости.