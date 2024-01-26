Веру Брежневу уличили в эскорте и назвали расценки

Бывшая участница «Дома-2» рассказала, как её молодой и богатый друг в 2011 году поделился тем, что всегда мечтал переспать с Верой Брежневой. А близкий человек Бони ответил, что это возможно.

«Слушай, а Вера работает. Но только она по желанию. И стоит она $100 000», — сказал он.

Судя по архиву курса доллара 2011 года, речь шла о сумме около 3,2 млн рублей.

Схема, по словам Бони, выглядела так: сначала Брежнева просит подарить ей часы за $70 000. После происходит свидание, на котором решает, понравился ли ей человек и «пойдёт ли она дальше».

Друга Бони такие условия не устроили.

«В итоге, когда друг увидел, какие часы она попросила, плюс ещё сто тысяч, ещё и без гарантий, он сказал: "Спасибо, до свидания"», — заключила блогер.

Сама Брежнева эту информацию пока не прокомментировала.

Сейчас певица не в браке. Осенью 2023 года стало известно о том, что они развелись с Меладзе.

Были скандалы и в жизни Бони. Подробнее можно прочитать в этом материале.