Веру Брежневу уличили в эскорте и назвали расценки
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Бывшая участница «Дома-2» рассказала, как её молодой и богатый друг в 2011 году поделился тем, что всегда мечтал переспать с Верой Брежневой. А близкий человек Бони ответил, что это возможно.
«Слушай, а Вера работает. Но только она по желанию. И стоит она $100 000», — сказал он.
Судя по архиву курса доллара 2011 года, речь шла о сумме около 3,2 млн рублей.
Схема, по словам Бони, выглядела так: сначала Брежнева просит подарить ей часы за $70 000. После происходит свидание, на котором решает, понравился ли ей человек и «пойдёт ли она дальше».
Друга Бони такие условия не устроили.
«В итоге, когда друг увидел, какие часы она попросила, плюс ещё сто тысяч, ещё и без гарантий, он сказал: "Спасибо, до свидания"», — заключила блогер.
Сама Брежнева эту информацию пока не прокомментировала.
Сейчас певица не в браке. Осенью 2023 года стало известно о том, что они развелись с Меладзе.
Были скандалы и в жизни Бони. Подробнее можно прочитать в этом материале.