Жизнь
Опубликовано 26 января 2024, 15:20
1 мин.

Веру Брежневу уличили в эскорте и назвали расценки

Виктория Боня раскрыла неизвестные раньше подробности жизни бывшей участницы группы «ВИА Гра» на Rutube-шоу «Злые языки». Она решила «развеять образ фантастически белой и пушистой Верочки», явив миру историю своего друга. По её словам, дело было давно — ещё до брака певицы с композитором Константином Меладзе. Но в то время она тоже была замужем — за бизнесменом.
Веру Брежневу уличили в эскорте и назвали расценки

© victoriabonya/Instagram (запрещён в РФ, владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая участница «Дома-2» рассказала, как её молодой и богатый друг в 2011 году поделился тем, что всегда мечтал переспать с Верой Брежневой. А близкий человек Бони ответил, что это возможно.

«Слушай, а Вера работает. Но только она по желанию. И стоит она $100 000», — сказал он.

Судя по архиву курса доллара 2011 года, речь шла о сумме около 3,2 млн рублей.

Схема, по словам Бони, выглядела так: сначала Брежнева просит подарить ей часы за $70 000. После происходит свидание, на котором решает, понравился ли ей человек и «пойдёт ли она дальше».

Друга Бони такие условия не устроили.

«В итоге, когда друг увидел, какие часы она попросила, плюс ещё сто тысяч, ещё и без гарантий, он сказал: "Спасибо, до свидания"», — заключила блогер.

Сама Брежнева эту информацию пока не прокомментировала.

Сейчас певица не в браке. Осенью 2023 года стало известно о том, что они развелись с Меладзе.

Были скандалы и в жизни Бони. Подробнее можно прочитать в этом материале.

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.