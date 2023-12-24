Ветеринар назвала 3 новогодних блюда, которые нужно держать подальше от питомцев

Вот 3 блюда с новогоднего стола, которые ни в коем случае нельзя давать кошкам и собакам:

Салаты с майонезом. В них много жира. У животных это может спровоцировать острый панкреатит, а в особо сложных случаях — некроз тканей, который невозможно вылечить.

Холодец. В этом блюде много специй, жира и соли. Четвероногим это грозит воспалением всего желудочно-кишечного тракта. Спутники воспаления — рвота и диарея — чреваты обезвоживанием организма. Не говоря уже про кости, которые могут застрять в пищеводе, желудке, кишечнике собаки или кошки.

Фрукты. От цитрусовых у питомца может начаться аллергия и измениться кислотность желудка, что может привести к гастриту. В винограде есть токсин, опасный для почек животного. Причём опасным может быть даже самое маленькое количество этого фрукта, предупредила ветеринар в беседе с «Газетой.ru».

Ещё одна проблема владельцев домашних животных — как «подружить» их с новогодней ёлкой. Вот несколько дельных советов.