Жизнь
13:20, 24 декабря 2023
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Ветеринар назвала 3 новогодних блюда, которые нужно держать подальше от питомцев

Редкий кот или собака не приходят к хозяевам выпрашивать хотя бы крошечку с новогоднего стола. В праздничном угаре владельцы теряют бдительность и могут легко повестись на голодный взгляд своих любимцев. А зря, потому что еда с новогоднего стола может, если не убить, то здорово навредить животному, предупредила ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева.

Ветеринар назвала 3 новогодних блюда, которые нужно держать подальше от питомцев
© Freepik/master1305

Вот 3 блюда с новогоднего стола, которые ни в коем случае нельзя давать кошкам и собакам:

  • Салаты с майонезом. В них много жира. У животных это может спровоцировать острый панкреатит, а в особо сложных случаях — некроз тканей, который невозможно вылечить.
  • Холодец. В этом блюде много специй, жира и соли. Четвероногим это грозит воспалением всего желудочно-кишечного тракта. Спутники воспаления — рвота и диарея — чреваты обезвоживанием организма. Не говоря уже про кости, которые могут застрять в пищеводе, желудке, кишечнике собаки или кошки.
  • Фрукты. От цитрусовых у питомца может начаться аллергия и измениться кислотность желудка, что может привести к гастриту. В винограде есть токсин, опасный для почек животного. Причём опасным может быть даже самое маленькое количество этого фрукта, предупредила ветеринар в беседе с «Газетой.ru».

Ещё одна проблема владельцев домашних животных — как «подружить» их с новогодней ёлкой. Вот несколько дельных советов.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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