Названы признаки того, что ваша собака скоро умрёт. Среди них жар и отказ от еды
Недавно специалисты Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории спасли от гибели четырёхмесячного щенка-метиса. Он выглядел вполне здоровым, был активным и отлично ел. Если бы не одно но — клещи на теле. Хозяева отвели питомца к специалистам и узнали, что у него бессимптомный пироплазмоз. Рассказываем, что из себя представляет это заболевание.
Ветеринары осмотрели щенка и не обнаружили на нём того, что могло обеспокоить. Причём даже клещей. Но всё же они решили заглянуть и в организм животного — взяли кровь на кровепаразитарные болезни.
«В эритроцитах обнаружились значительные скопления паразитов Piroplasma canis из рода Babesia, передающихся кровососущими иксодовыми клещами. На основании исследования был поставлен диагноз: пироплазмоз собак», — рассказала ветеринарный врач Елена Костюкова.
Эта история со счастливым концом — щенка вовремя начали лечить. Но таким финал бывает не всегда.
Что такое пироплазмоз
Пироплазмоз — это опасное заболевание, из-за которого в крови у животных погибают эритроциты. Вредят красным кровяным тельцам внутриклеточные простейшие рода Babesia.
Заболевание может до двух недель протекать без симптомов. Заражается животное после укуса клеща и попадания в кровь пироплазмы — паразит начинает активно размножаться в эритроцитах, вызывая их разрушение. Если животное долго не лечить, всё может закончиться его смертью.
В зоне риска собаки всех пород и возрастов, но особенно — щенки и породистые животные.
Симптомы пироплазмоза:
- температура тела до 41 градуса;
- угнетённое состояние, слабость — вплоть до обездвиживания;
- отказ от еды;
- рвота и понос;
- красный или коричневый цвет мочи;
- бледность или желтизна слизистой.
Костюкова порекомендовала при обнаружении клещей на собаке или кошке сразу же обратиться в лабораторию. Это поможет исключить вероятность бессимптомного пироплазмоза.
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