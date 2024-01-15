Названы признаки того, что ваша собака скоро умрёт. Среди них жар и отказ от еды

Ветеринары осмотрели щенка и не обнаружили на нём того, что могло обеспокоить. Причём даже клещей. Но всё же они решили заглянуть и в организм животного — взяли кровь на кровепаразитарные болезни.

«В эритроцитах обнаружились значительные скопления паразитов Piroplasma canis из рода Babesia, передающихся кровососущими иксодовыми клещами. На основании исследования был поставлен диагноз: пироплазмоз собак», — рассказала ветеринарный врач Елена Костюкова.

Эта история со счастливым концом — щенка вовремя начали лечить. Но таким финал бывает не всегда.

Что такое пироплазмоз

Пироплазмоз — это опасное заболевание, из-за которого в крови у животных погибают эритроциты. Вредят красным кровяным тельцам внутриклеточные простейшие рода Babesia.

Заболевание может до двух недель протекать без симптомов. Заражается животное после укуса клеща и попадания в кровь пироплазмы — паразит начинает активно размножаться в эритроцитах, вызывая их разрушение. Если животное долго не лечить, всё может закончиться его смертью.

В зоне риска собаки всех пород и возрастов, но особенно — щенки и породистые животные.

Симптомы пироплазмоза:

температура тела до 41 градуса;

угнетённое состояние, слабость — вплоть до обездвиживания;

отказ от еды;

рвота и понос;

красный или коричневый цвет мочи;

бледность или желтизна слизистой.

Костюкова порекомендовала при обнаружении клещей на собаке или кошке сразу же обратиться в лабораторию. Это поможет исключить вероятность бессимптомного пироплазмоза.

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