Жизнь
06:00, 15 января 2024
2 мин.

Названы признаки того, что ваша собака скоро умрёт. Среди них жар и отказ от еды

Недавно специалисты Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории спасли от гибели четырёхмесячного щенка-метиса. Он выглядел вполне здоровым, был активным и отлично ел. Если бы не одно но — клещи на теле. Хозяева отвели питомца к специалистам и узнали, что у него бессимптомный пироплазмоз. Рассказываем, что из себя представляет это заболевание.

Названы признаки того, что ваша собака скоро умрёт. Среди них жар и отказ от еды
© Freepik/freepik

Ветеринары осмотрели щенка и не обнаружили на нём того, что могло обеспокоить. Причём даже клещей. Но всё же они решили заглянуть и в организм животного — взяли кровь на кровепаразитарные болезни.

«В эритроцитах обнаружились значительные скопления паразитов Piroplasma canis из рода Babesia, передающихся кровососущими иксодовыми клещами. На основании исследования был поставлен диагноз: пироплазмоз собак», — рассказала ветеринарный врач Елена Костюкова.

Эта история со счастливым концом — щенка вовремя начали лечить. Но таким финал бывает не всегда.

Что такое пироплазмоз

Пироплазмоз — это опасное заболевание, из-за которого в крови у животных погибают эритроциты. Вредят красным кровяным тельцам внутриклеточные простейшие рода Babesia.

Заболевание может до двух недель протекать без симптомов. Заражается животное после укуса клеща и попадания в кровь пироплазмы — паразит начинает активно размножаться в эритроцитах, вызывая их разрушение. Если животное долго не лечить, всё может закончиться его смертью.

В зоне риска собаки всех пород и возрастов, но особенно — щенки и породистые животные.

Симптомы пироплазмоза:

  • температура тела до 41 градуса;
  • угнетённое состояние, слабость — вплоть до обездвиживания;
  • отказ от еды;
  • рвота и понос;
  • красный или коричневый цвет мочи;
  • бледность или желтизна слизистой.

Костюкова порекомендовала при обнаружении клещей на собаке или кошке сразу же обратиться в лабораторию. Это поможет исключить вероятность бессимптомного пироплазмоза.

Ранее ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животных Наталья Федосеева рассказала, какие лекарства для людей ни в коем случае нельзя давать животным.

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.