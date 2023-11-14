Виктория Боня наконец показала «лисьи глазки» после пластики. Что с ней стало?

Боня показала своё лицо на премии Voice. До этого она прикрывала результат операции очками, шляпами либо масками и фильтрами при появлении в соцсетях.

На премии она сразу же сняла очки и начала позировать перед камерами. Звезда «Дома-2» сделала себе «лисьи глазки», как у моделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер. Считается, что тренд на такой взгляд связан именно с именем супермодели Хадид. Она говорит, что такие глаза ей достались от природы.

Если говорить о Боне, то ещё она сделала подтяжку лица. Мнение в соцсетях насчёт изменений во внешнем виде 43-летней телеведущей разделились: кто-то говорит, что пластика сделала её лицо ещё более миловидным, а кто-то, наоборот, что теперь у женщины неестественный взгляд.

Многие не боятся ложиться под нож хирурга, лишь бы достигнуть желаемых изменений в своём теле. Тут можно узнать, какой обычно размер груди хотят те, кто приходит на пластику.