Виктория Боня наконец показала «лисьи глазки» после пластики. Что с ней стало?
В мире красоты и пластической хирургии относительно новый тренд — «лисьи глазки». Он же «кошачий взгляд» и «эффект Клеопатры». Приподнятые внешние уголки глаз придают взгляду сексуальности и дают видимый лифтинг-эффект. Виктория Боня тоже не так давно сделала очередную пластику, чтобы получить такие глаза. Она долго скрывала результат, но тут всё-таки решила открыться людям.
© Никеричев Андрей/Агентство «Москва»
Боня показала своё лицо на премии Voice. До этого она прикрывала результат операции очками, шляпами либо масками и фильтрами при появлении в соцсетях.
На премии она сразу же сняла очки и начала позировать перед камерами. Звезда «Дома-2» сделала себе «лисьи глазки», как у моделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер. Считается, что тренд на такой взгляд связан именно с именем супермодели Хадид. Она говорит, что такие глаза ей достались от природы.
Если говорить о Боне, то ещё она сделала подтяжку лица. Мнение в соцсетях насчёт изменений во внешнем виде 43-летней телеведущей разделились: кто-то говорит, что пластика сделала её лицо ещё более миловидным, а кто-то, наоборот, что теперь у женщины неестественный взгляд.
Многие не боятся ложиться под нож хирурга, лишь бы достигнуть желаемых изменений в своём теле. Тут можно узнать, какой обычно размер груди хотят те, кто приходит на пластику.