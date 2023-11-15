Виктория Боня посоветовала россиянам давить гной из сердца. Это всё отвары из кактусов?

43-летняя звезда «Дома-2» Виктория Боня ещё в конце лета сделала пластику и с тех самых пор интриговала россиян, намекая на сумасшедшие изменения, произошедшие с её лицом. Однако когда она вышла на красную дорожку премии VOICE, то все увидели, что результат после операции стал будто бы хуже, чем до.

Об этом обманутые в ожиданиях россияне не постеснялись написать Боне, причём в самых разных выражениях. Но и модель не стала терпеть хейт и плакать в подушку, а резко ответила на негатив.

Она рассказала, как тяжело ей было открыться миру и как лицо ещё полностью не восстановилось: сильный отёк, верхняя губа ещё не чувствительна, а нижние веки не восстановили подвижность.

«Ребят, через полгода моё лицо будет красивым, станет в том виде, в котором и должно быть. Но я не думаю, что за одну-две и даже сотни жизней вы сможете выдавить весь гной из вашего сердца и души», — заявила Боня хейтерам.

В конце лета она отправилась к звёздному хирургу Чиа Чи Као в Калифорнию, США, чтобы сделать подтяжку лица и те самые лисьи глазки, как у Беллы Хадид, Кайли и Кендалл Дженнер и других американских моделей.